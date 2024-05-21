Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'na ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'na ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmaları devam ediyor

Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı\'na ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmaları devam ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayan yolda aşırı yağışların neden olduğu bozulmanın onarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

21.05.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayacak olan yolda aşırı yağışlar nedeniyle bozulan 3 kilometrelik yolun yapım çalışmalarının yapıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Amacımız bölgeye ulaşımı güvenli ve sorunsuz bir hale getirmek, vatandaşımızın yanında olmaktır" dedi.

Hacılar ilçesinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Sütdonduran Yaylası'na giden yolda yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayan yolda aşırı yağışların bozduğu 3 kilometrelik kısmın onarılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Başkan Özdoğan; "Bu güzergahı kullanan, Erciyes Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar, Sütdonduran Yaylası ve Sarıgöl'e gitmek isteyen doğaseverler ile bu bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Hacılar Belediyesi olarak her zaman vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Özdoğan, yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını vurguladı. Özdoğan, "Amacımız, bölgeye ulaşımı güvenli ve sorunsuz bir hale getirmek. Vatandaşlarımızın ve doğaseverlerin mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sütdonduran Yaylası ve Erciyes Dağı'na ulaşımı sağlayacak yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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