Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, akciğer iltihabı için tedavi görecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, akciğer iltihabı için tedavi görecek

Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un yapılan testler sonucunda akciğerinde iltihap tespit edildi. Kral Selman, Cidde kentindeki Al Salam Sarayı'nda tedavi görecektir.

19.05.2024 23:42
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yapılan testlerin ardından Al Salam Sarayı'nda akciğer iltihabı için tedavi görecek.

Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un "yüksek ateş ve eklem ağrısı" şikayetleri sonrası yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğu tespit edildi. Kral Selman'ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı'nda akciğer iltihabı için tedavi göreceği bildirildi. Kral Selman, en son geçtiğimiz nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı. - CİDDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, akciğer iltihabı için tedavi görecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, akciğer iltihabı için tedavi görecek - Son Dakika
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