Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kenti ile başkent Sana'da İran destekli Husilere ait hedeflere düzenlenen saldırılarda, silah kaçakçılığında kullanılan unsurlar ile sivillere yönelik saldırılarda kullanılabilecek askeri kapasitenin hedef alındığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerle mücadelesini sürdüren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere yönelik hava saldırıları düzenledi. Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırılarda, Husilerin silah kaçakçılığı ve sevkiyat faaliyetlerinin hedef alındığını açıkladı.

El-Maliki, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya da hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, Yemen ve Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırılarda kullanılabilecek askeri kapasitenin hedef alındığını bildirdi.

Koalisyon güçlerinin operasyonlarına ilişkin ayrıntıları paylaşan El-Maliki, Husilerin askeri faaliyetlerini desteklemek ve askeri amaçlarla kullandığı 7 hedefin imha edildiğini belirtti. Ayrıca, balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma platformlarının üretimi ve montajı için kullanılan 6 atölyenin imha edildiğini, Sana'da ise Husilerin ana tedarik depolarından birinin hedef alındığını kaydetti.

El-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan 5 İHA ile bir balistik füzeyi de engellediğini açıkladı. Sözcü, Husilerin Cizan bölgesine yönelik saldırıları sırasında Al-Shuqaiq bölgesi yakınlarında engellenen füzenin enkazının bölgeye düştüğünü bildirirken, maddi hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını bildirdi.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree de Cizan bölgesine yönelik saldırıları doğruladı.