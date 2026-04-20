Büyükakın\'dan Z raporu: 55.4 milyarlık yatırım, sıfır borç

20.04.2026 16:01
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iki yılda yaptıkları yatırımları ve borçsuz hizmet üretimini vurgulayarak, eleştirilere yanıt verdi. 55,4 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Büyükakın, 'Bu bir şiir değil, Z raporu. Hesap vermenin raporu' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, verdiği Z raporunda "Şehrimizin insanına, emaneti devraldığımız insanlara yalan söylemedik. Kentin kaynağını israf etmedik, asla bu milletin emanetine ihanet etmedik" dedi. Büyükakın, iki yılda 55,4 milyar liralık yatırım yapıldığını ve borçlanmadan hizmet üretildiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sadece Hizmet Ettik" başlıklı toplantısında 2 yılda hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Başkan Büyükakın yaklaşık 2 saat süren sunumunun sonunda "Bu bir şiir değil, Z raporu. Hesap vermenin raporu" diyerek önemli açıklamalarda bulundu. İki yılda toplamda 55,4 milyar liralık yatırıma imza attıklarını belirten Başkan Büyükakın, "55 milyar 400 milyon liranın içinde yatırım değeri olarak ifade edilmeyen işler de var. Hiç borçlanmadan hizmet yaptık. 6 milyar borcu 1,6 milyar liraya düşürdük. Yani borçlanmadık, borç ödedik, üzerine de iş yapamaya devam ettik. Bunu yaparken gevezelik etmedik, polemik yapmadık. Çünkü biz polemik yapmaya başladığımızda bu kontrolden çıkıp yarın bambaşka yerlere gidip şehrin huzuru kaçmasın dedik" ifadelerini kullandı.

"Halkı yanıltıyorlar"

Eleştirilere de değinen Büyükakın, "Yeri geldi iftiraya varan şeyler söylendi. 198 milyona sanatçı getirdiğimiz söylendi. Düpedüz iftiraydı. Kuyruklu yalan. Nereye geldi belli değil. Kim geldi belli değil. Ama '198 milyona sanatçı getirdi' dediler. Yine biz efendi durduk. 'Yanıltılmışsınız herhalde, çıkın bir düzeltme yapın. Basit bir özür dileyin, kusura bakmayı yanlış söyleşimiz' deyin. Dediler mi, demediler. Biz haddi aştık mı aşmadık. Ama şehrimizin itibarını ve kendi itibarımızı savunacağız, gerekeni söyleyeceğiz" diye konuştu.

"Yeter ki şehir kazansın"

Büyükakın konuşmasını şöyle sürdürdü; "Önemli olan bu şehrin kazanması. Bu bir nöbet, bu bir emanet. Koltuğa oturulan gün değil, kalkılan gün önemli. Elhamdülillah, ben şehrimin insanına, emaneti devraldığım insanlara yalan söylemedim. Ben bu şehrin insanının kaynağını, kamunun parasını yetimin hakkını bile isteye, kasten ziyan etmedim, israf etmedim. İnsanları kandırabilirsiniz ama yarın hesap gününde Allah'ı kandırma şansınız yok. Hepsi yazıyor. Biz bunu düşünerek çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

