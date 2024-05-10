Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'ndan Anneler Günü Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneliğin karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu, annelerin sevgi ve şefkatle sağlıklı nesiller yetiştirdiğini belirterek, annelere her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

10.05.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısı ile yayımladığı mesajda, anneliğin karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir görev, yüce bir duygu olduğunu ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajında sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir diyerek, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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