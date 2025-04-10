Tahmazoğlu: "Esnaf ve vatandaşlarımızla her fırsatta beraberiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Şehitler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı. Cadde esnafı ise yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Tahmazoğlu'na ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Her zaman sahadayız"

Şehitler Caddesi'ndeki ziyaretinde vatandaşlarla da yakından ilgilenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bizler makamda oturan değil, sahada olan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem gönül köprüleri kuruyoruz hem de onların taleplerini doğrudan dinliyoruz. Yapılan her iş, ilçemize değer katıyor. Tüm esnafımıza bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Başkan Tahmazoğlu, çocuklarla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Bölgedeki vatandaşlar ise bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini ve belediye ile aralarındaki iletişimi güçlendirdiğini belirtti. - GAZİANTEP