Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı

Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
09.04.2026 15:22  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm polis teşkilatı ve ailelerinin polis haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm polis teşkilatı ve ailelerinin polis haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Teşkilatının Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk Polisi'nin gücünü halktan ve kanunlardan aldığını belirterek, polislerin her zaman fedakarca çalıştıklarını söyledi.

"Ülkemizin huzur ve güvenini sağlıyorlar"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Polis teşkilatının ülkenin huzur ve güvenini sağladığını belirterek, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında da büyük rol üstlenmektedir. Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vererek görevlerini yerine getirmiş, bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır. Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimize, halkımız da her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

İlçe emniyet müdürlüğü ve polis merkezleri yaparak emniyete destek olduk

Her fırsatta emniyet ve kolluk kuvvetlerine destek veren Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesi'ne 3 modern polis merkezi inşa edip, emniyet mensuplarının hizmetine sundu.

Şahinbey Belediyesi 47 yıldır hizmet veren Düztepe Polis Merkezi'ni kentsel dönüşüm ve yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkarak yerine geniş ve modern bir görünüme sahip Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ni inşa etti. Şahinbey Belediyesi, Karataş mevkiine Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezini polislerin hizmetine sunup onların daha modern bir ortamda görev yapmalarını sağladı. Sadece bunlarla yetinmeyen Şahinbey Belediyesi son olarak Yeşilvadi Polis Merkezi'ni yaparak emniyet müdürlüğüne devretti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Polis Haftası, Şahinbey, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:26:47. #7.13#
SON DAKİKA: Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.