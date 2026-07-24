Tahsildaroğlu Peynirinde Uygunsuzluk Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahsildaroğlu Peynirinde Uygunsuzluk Tespit Edildi

Tahsildaroğlu Peynirinde Uygunsuzluk Tespit Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı peynirin uygun olmadığını belirleyip ürünü toplattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını tespit etti ve ürünler piyasadan toplatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde Tahsildaroğlu markalı bir parti beyaz peynir ürününün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını açıkladı. Uygunsuz olduğu belirlenen ürünlerin piyasadan toplatıldığı, üretici işletmeye ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Haziran tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurunun ardından, 17 Haziran tarihinde şikayete konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimler kapsamında Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar analizleri sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, üretici işletmeye idari para cezası uygulandığı, 290625 parti numaralı ürünlerin imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığı bildirildi.

Bakanlık, ilgili işletmenin denetim sıklığının artırıldığını, benzer ürünlerden de numuneler alındığını ve analiz sürecinin devam ettiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik resmi kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahsildaroğlu Peynirinde Uygunsuzluk Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 19:20:51. #7.13#
SON DAKİKA: Tahsildaroğlu Peynirinde Uygunsuzluk Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.