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Takım elbiseli çaycı sosyal medyada fenomen oldu - Son Dakika
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Takım elbiseli çaycı sosyal medyada fenomen oldu

Bayburt'ta çayevi işletmeciliği yapan takım elbiseli çaycı Muhammet Elçi, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni haline geldi. Elçi'nin çayevinde siyaset konuşmayı yasaklaması ve doğal hallerini gösteren videoları, milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Elçi, yoğun ilgi görmekten memnun olduğunu belirtti.

Takım elbiseli çaycı sosyal medyada fenomen oldu
19.12.2023 - 20:27,
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Bu çayevinde siyaset konuşmak yasak...Takım elbiseli çaycı sosyal medya fenomeni oldu

BAYBURT - Bayburt'ta yıllardır çayevi işletmeciliği yapan 'Kral' lakaplı, takım elbiseli, kravatlı çaycı Muhammet Elçi, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni oldu, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Alışılmışın dışında takım elbisesiyle, kravatıyla işletmesinde çay satışı yapan Elçi, müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. 1 milyonun üzerinde izlenen videolarıyla adeta ünlenen Elçi, yazın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

'Kral' lakaplı Muhammet Elçi çayevinde siyaset konuşmayı yasaklamış, haberlere konu olmuştu. 'Burada Siyaset Konuşmak Yasaktır' yazılı tabelalarla çayevinde siyaset konuşmayı yasaklayarak, güzel güzel sohbet etmeyi amaçlayan Elçi'nin arkadaşı Abit Mıcık, Elçi'nin gündelik yaşantısını videolara çekerek sosyal medyada yayınlamaya başladı. Elçi'nin doğal hallerini severek izlemeye başlayan sosyal medya kullanıcıları, Mıcık'ın 'Kral abi, nankör' diyerek yayınladığı videolarına beğeni yağdırdı. 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan Elçi ise, durumdan memnun olduğunu belirterek, sevilmenin güzel olduğunu vurguladı.

Mıcık'ın çektiği videolarla çayevinde keyifli bir şekilde çaylarını yudumlayan Bayburtlular, Mıcık'ın sosyal medyada paylaştığı videoları severek takip ettiklerini ifade ettiler.

"İnsanlar Kral abiyi çok sevdi"

Çektiği 1-2 video sonrası Elçi'nin adeta ünlü olduğunu kaydeden Mıcık, 1 milyondan fazla izlenme aldığını belirtti. Video atmadığı günlerde vatandaşların "Kral nerede" sorusuyla karşılaştığını aktaran Mıcık, "Muhammet Elçi ile yıllardır abi-kardeş muhabbetimiz var. Muhammet abinin çayevinde siyaset konuşmak yasaktır, bu sebeple Kral abim haberlere konu oldu, televizyonda kendisini izledik. Dikkatimi çekti bu süreç, Muhammet abiye karşı bir ilgi oluştu. Ben de bu arada 1-2 video çektim, sosyal medyada paylaştım, tıklanmalar başladı. 3 bin, 5 bin, 10 bin derken insanlarda Kral abiyi seyretmek için bir talep oluştu. Kral abinin 800 bin, 900 bin, 1 milyon izlenen videoları oldu. Neden oldu derseniz, doğallığından dolayı oldu. Kral abiyi Türkiye sevmeye başladı, Türkiye yetmedi dünyaya açıldı, samimi söylüyorum. Yurt içinden ve yurt dışından bu yaz kral abi ziyaretçi akınına uğradı, kısa zaman içinde fenomen oldu, talep gördü. Bu şekilde çaycılığına devam ediyor. Kral abi giyimiyle, kuşamıyla Türkiye'de tektir diyebilirim. Kravatlı, takım elbiseli, kunduralı bir şekilde müşterilerine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar tarafından sevilmek güzel bir duygu"

Sosyal medyada insanların videolarını görerek kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Elçi, yurt dışından ve farklı illerden vatandaşların fotoğraf çekilmek için çayevinin yolunu tuttuğunu vurguladı. İnsanlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu durumdan memnun olduğunu kaydeden Elçi, "Yaklaşık 32 yıl hastane kantinini çalıştırdım, sonrasında da 4-5 yıldır çayevi işletiyorum. Çayevine 'Siyaset konuşmak yasaktır' diye tabela astım, haberlere çıktım derken sevdiğim kardeşim Abit, beni haberim yokken videoya çekmiş, sosyal medyaya atmış. Sağ olsunlar, insanlar da beni sevmeye başladılar, bu şekilde çayevinde çalışmaya, çayımızı satmaya devam ediyoruz. İnsanlardan ilgi alaka bir hayli fazla, ziyaretçilerim geliyor. İnsanlar beni çok sevdi, bu durumdan çok memnunum. İnsanlar tarafından sevilmek kadar güzel bir şey yok" diyerek konuştu.

Kaynak: İHA
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