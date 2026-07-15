15 Temmuz'un 10. yılında 253 taksiden kortej - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında 253 taksiden kortej

15 Temmuz\'un 10. yılında 253 taksiden kortej
15.07.2026 14:44
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İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi öncülüğünde, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında 253 taksi Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu. Vali Yardımcısı Sülün ve kooperatif başkanı Can, o gece taksicilerin kahramanlığını vurguladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında 253 taksi, Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi öncülüğünde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında 253 taksi, araçlarda bulunan Türk bayraklarıyla büyük bir kortej oluşturdu. İstanbul Havalimanı'ndan başlayan kortej, Atatürk Havalimanı önüne gelerek 15 Temmuz gecesi verilen mücadeleyi bir kez daha hatırlattı. Düzenlenen etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tuna ve birçok isim katıldı. Programda, o gece milletin büyük bir kahramanlığa imza attığı vurgusu ön planda tutularak taksicilerin göstermiş olduğu fedakarlık bir kez daha dile getirildi. Program sonrası ise şehitler için Fatiha okunarak ruhlarına hediye edildi.

"Şehitlerimizi rahmetle anmak için buradayız"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, verilen mücadeleye değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara, havalimanlarına çağırdığı zaman buraya koşan binlerce vatandaşımız gibi o gün sizler de buradaydınız. Sizler o gecenin, sizler o kahramanlık destanının hem şahitleri hem de kahramanlarısınız. Türk milleti, sıradan insanların bir anda kahramana dönüştüğü belki de dünyadaki tek millettir. O gece orada ölümü öldüren, şehadeti arayan binlerce vatandaş vardı. Allah Türk milletinin her zaman yardımcısı olsun. Allah bu milletin kahramanlığını her zaman daim etsin. Bugün yine buradayız. 253 taksicimiz o günü yad etmek, kahramanlıklarımızı bir kez daha anlatmak, aynı zamanda şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anmak için buradayız. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim direksiyonumuzun her yönü devletimize ve milletimize dönüktür"

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi olarak ilk andan itibaren tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Sağımıza solumuza bakmadık. Kim var, kim geliyor, kim bizim yanımızda duruyor asla bakmadık. Biz bayraklarımızı binaya çektik, afişlerimizi astık, dimdik bunların karşısında durduk. Bizler bu devletin ekmeğini yiyen, bu milletin duasıyla çalışan insanlarız. Devletimize yönelen hiçbir tehdidin karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bizim direksiyonumuzun her yönü her zaman milletimize ve devletimize dönüktür. O gece taksici esnafı yalnızca yolcu taşımadı. Gerektiğinde sorumluluk aldık, gerektiğinde cesaret gösterdik. Kooperatifimizin tüm imkanlarını havalimanına gelen insanlarımıza seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Murat Evcil isimli taksi şoförü ise o gece bu girişimin karşısında dimdik durduklarını belirterek, "Yaklaşık 12-13 yıldır taksicilik yapıyorum. 10 yıl önce bu karanlık eller geldi, ülkemize bir darbe yapmaya çalıştılar. Ama önünde halk olarak durduk. Bizim kooperatif, Atatürk Havalimanı Kooperatifi, bunun karşısında dimdik durdu. Taksiciler olarak geçit vermedik. Biz kendi çabamızla mücadele ettik. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Böyle karanlık ellere fırsat vermesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 10. yılında 253 taksiden kortej - Son Dakika

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