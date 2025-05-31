Taksim'de Gezi Parkı Yıldönümü İçin Güvenlik Önlemleri

Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle Taksim'de güvenlik önlemleri alındı
İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Anıtı ve etrafı demir bariyerlerde kapatılırken, meydana çıkan metro seferleri de saat 15.00 itibariyle durduruldu.
Bazı su satan çocukların ise demir bariyerlerin altından geçerek ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
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