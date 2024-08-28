Taksim'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu
İSTANBUL - Taksim'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Taksim'de bulunan ve manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.
İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın ardından Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
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