Taksim Meydanı, 19 Mayıs Bayramı\'na Hazır

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresi Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Bayramı ve sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı birçok turist, özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan iş yerlerinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenmesiyle bayram coşkusu yaşatıldı. - İSTANBUL