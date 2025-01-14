Talas'a Yeni Sahaflar Çarşısı Kazandırılıyor - Son Dakika
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Yerel

Talas'a Yeni Sahaflar Çarşısı Kazandırılıyor

Talas\'a Yeni Sahaflar Çarşısı Kazandırılıyor

Talas Belediyesi tarafından oluşturulan Sahaflar Çarşısı'nın inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Başkan Mustafa Yalçın, projeyi yakından takip ederek, ilçeye yeni bir değer katacaklarını belirtti.

14.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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Talas Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir değer daha kazandırılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla oluşturulmaya başlanılan Sahaflar Çarşısı'nda çalışmalar hız kazandı.

Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkında inşa çalışmaları süren Sahaflar Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Başkan Yalçın çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Talas'a bir değer daha katıyoruz. Sahaflar Çarşısı'nı çok yakın zamanda hizmete sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahşaptan yapılan 10 konteynerden oluşacak çarşının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'a Yeni Sahaflar Çarşısı Kazandırılıyor - Son Dakika

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