Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında; mutlulukların hayatımızda en güzel haliyle yer bulması dileğinde bulunan Başkan Yalçın, " Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram arifesinde olsak da inanıyorum ki Cenabı Hakk zalimlerin zulümlerini kendilerine çevirecektir. Ayrıca bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyoruz. Samimi buluşmalar yaşayacağımız bir bayram geçirmek ümidiyle bayramınızı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ