Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın Annnesi Meliha Yalçın Vefat Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın annesi Meliha Yalçın hayatını kaybetti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın annesi Meliha Yalçın, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yalçın, "Her can ölümü tadacaktır.' (Ankebut Süresi/57) Sevgili Annemiz Meliha Yalçın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (1 Nisan 2025 Salı) Hulusi Akar Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecektir" dedi. - KAYSERİ
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