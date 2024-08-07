Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Alanlarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Alanlarını Ziyaret Ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Alanlarını Ziyaret Ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor ve vatandaşların gönlünü alıyor.

07.08.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu şekilde Başkan Yalçın, hem kentsel dönüşüm alanlarını denetleniyor, hem de vatandaşların gönlünü alıyor.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi Park Caddesinde devam eden kentsel dönüşüm alanındaki inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Her şeyin düşünüldüğü modern ve konforlu dairelere dönüşecek yapılardaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, aynı zamanda vatandaşlar ve hak sahipleri ile de görüşüyor.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret ederek hem yapılan binaları denetlemeye hem de hemşehrilerimizin gönlünü almaya devam ediyoruz. Müteahhit firmalarımızın kazasız belasız bitirmelerini, hak sahibi hemşehrilerimizin huzurla oturmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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