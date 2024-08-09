Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kırsal Mahallelerde Ağaç Bakımı Yaptı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; ilçede kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda dikilen ağaçları budayıp dip bakımını ve sulama çanağını yaptı.

Çevre ve yeşile büyük önem veren Başkan Yalçın, bir yandan ilçede ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirirken diğer yandan da dikilen ağaçların bakımını yapıyor. Bahçıvan elbisesini giyerek bizzat bakım çalışmalarına katılan Başkan Yalçın, Ali Dağı arkasındaki Endürlük yolunda belediye tarafından dikilen ağaçları budadı ve ardından da dip bakımlarını gerçekleştirdi. Son olarak da ağaç diplerinde sulama çanağı açan Başkan Yalçın, yaptığı kısa değerlendirmede; "Milli servetimiz yeşili seviyor, doğayı koruyoruz. Mahalle bağlantı yolları arasında diktiğimiz ağaçların dip bakımı, dallarının budanması ve sulama çanağı yapımını gerçekleştirdik. Daha yeşil ve bakımlı bir Talas için hizmet üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ