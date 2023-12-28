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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Levent Arıkan'ı ağırladı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Levent Arıkan'ı ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Samsun'da düzenlenen Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası'nda Kayseri'ye madalya getiren Levent Arıkan'ı makamında ağırladı. Başkan Yalçın, Arıkan'ın başarısından gurur duyduklarını belirterek, babası ve antrenörlerine teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası\'nda madalya kazanan Levent Arıkan\'ı ağırladı
28.12.2023 - 12:43,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Samsun'da düzenlenen Türkiye Büyükler Boks Şampiyonasında Kayseri'ye madalya getiren Levent Arıkan'ı makamında ağırladı.

48 kiloda 2. olan Levent Arıkan'ı, babası Şaban Arıkan'ın yanı sıra antrenörleri Mehmet Ateş, Sedat Doğangüneş ve Halil İbrahim Karaca ile birlikte ağırlayan Başkan Yalçın, elde edilen başarıdan gurur duyduklarını söyledi.

Talas Belediyesi olarak takım sporlarının yanı sıra bireysel sporlara da özel önem verdiklerini dile getiren Başkan Yalçın, "Levent'i tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarının devam edeceğine inanıyorum. Biz de belediye olarak her zaman yanında olacağız. Böylesine güzel ve başarılı bir sporcu yetiştirdikleri için babası Şaban beye ve antrenörleri Mehmet Ateş, Sedat Doğangüneş ile Halil İbrahim Karaca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın ziyarette günün anısına Levent Arıkan'a çeşitli hediyeler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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