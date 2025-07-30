Talas Belediye Başkanı Yalçın, Muhtarlarla Buluşmalarını Sürdürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve çözüm odaklı adımlar atmak amacıyla muhtarlarla buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda temmuz ayı toplantısı Kepez Mahallesi'ndeki sosyal tesiste gerçekleştirildi.

Toplantıya Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'ın yanı sıra kırsal mahallelerin muhtarları katıldı. Programda mahallelerin genel durumu, öncelikli ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar değerlendirildi. Başkan Yalçın, programda yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımızla biriz, beraberiz. Her mahallemizin sesi olan kıymetli muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Talas Belediyesi'nin memnuniyet odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği bu tür buluşmaları önümüzdeki aylarda da devam edecek. - KAYSERİ