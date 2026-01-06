Talas'ta kararlar oy birliğiyle - Son Dakika
06.01.2026 14:23  Güncelleme: 14:25
Talas Belediye Meclisi, 2026 yılı ilk toplantısında 13 gündem maddesini karara bağladı. Toplantıda elektrik altyapısı, spor kulüplerine maddi destek ve yönetmeliklerin onaylanması gibi konular ele alındı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek vatandaşlara sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Talas Belediye Meclisi toplanarak 2026 yılı ocak ayı ilk toplantısında gündeminde bulunan konuları karara bağladı. Belediye Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü.

Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Proje Müdürlüğü raporlarının ele alındığı meclis toplantısında, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin Mevlana ve Yenidoğan mahallelerine kesintisiz elektrik verilmesi için trafo alanı yapımını içeren komisyon maddesi onaylandı.

Bunun yanı sıra toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni kurulan müdürlüklere ait yönetmelikler kabul edildi.

Öte yandan ilçede 2026 yılında yapılacak spor müsabakalarına katılan sporcu, jüri üyesi, hakem, gözlemci ve okul öğrenci malzeme giderleri ile ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile yarışmalara 5 milyon 300 bin TL yardım talebi onaylandı.

Ayrıca geçen yıl belediye tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait okul, cami, vb. diğer kalemlere yapılan yardımın bu sene 5 milyon liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Geçen yıl belediyece ilgili kurumların bakım onarım ve tadilatlarına 2,3 milyon liralık yatırım yapılmıştı.

Mecliste bir yıl faaliyet yapacak denetim komisyonu üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde Alaaddin Canıpek, Harun Ünal, İbrahim Ata ve Alaattin Can Akkılınç denetim komisyonu üyesi olarak seçildi.

"İnşallah yine güzel kararlara imza atarız"

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Bir yılı daha geride bıraktık. Allah 2026 yılını önceki yıllara göre daha güzel geçirmemizi nasip etsin. Başarılı kararlara imza atmak nasip olsun. Herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah daha öncekilerde olduğu gibi bundan sonraki meclis toplantılarında da daha güzel, barışık ve umutlu şekilde kararlara imza atarız." dedi.

Başkan Yalçın, bir sonraki meclisin 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmek üzere toplantıyı sona erdirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

