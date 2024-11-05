Talas Belediye Meclisi Eğitime Destek İçin Toplandı - Son Dakika
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Talas Belediye Meclisi Eğitime Destek İçin Toplandı

Talas Belediye Meclisi Eğitime Destek İçin Toplandı

Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı gündemini karara bağladı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki okulların hijyenine yönelik yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okul tuvaletleri ve diğer alanların detaylı temizliği her ay gerçekleştirilecek.

05.11.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Talas Belediye Meclisi toplanarak Kasım ayı gündeminde bulunan 6 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime verilen desteklerden bahsederek, "İlçemizdeki 59 okulun tuvalet, lavabo, armatür, kapı kolları gibi kısımlarında detaylı temizlik yapıyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuşmasına kasım ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Çok değerli meclis üyelerimiz toplantımızın hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum. 2024 yılı Kasım ayı toplantısı birinci birleşim birinci oturumunu açıyorum. Meclis gündemimiz 6 maddeden oluşmaktadır" şeklinde oturumu açtı. Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili konular karara bağlandı.

"Okullarda esaslı bir temizlik"

Toplantının sonunda eğitime verilen desteklerle ilgili bir sunum yapan Başkan Yalçın, "Okulların temizliğiyle ilgili daha önceden çalışmamız vardı. Şimdi bunu daha da detaylandırarak genişlettik. Okullarda iki grup halinde lavabo, tuvalet, ayna, armatür, kapı kolları, klozet gibi bütün kısımların hem hijyenini hem de temizliğini ayda bir defa yapıyoruz. Deterjanları da üniversiteden özel olarak ürettik. Esaslı bir çalışmayla köklü bir temizlik gerçekleşiyor. Bu da bizim hem eğitime hem de öğrencilerimize hediyemiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Meclis oturumu 2 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da toplanmak üzere sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Meclisi Eğitime Destek İçin Toplandı - Son Dakika

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