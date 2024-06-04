Talas Belediye Meclisi Haziran Ayı Gündemini Karara Bağladı - Son Dakika
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Talas Belediye Meclisi Haziran Ayı Gündemini Karara Bağladı

Talas Belediye Meclisi, Haziran ayı gündeminde bulunan 21 maddeyi karara bağladı. Meclis toplantısında çeşitli komisyonlara ait raporlar görüşüldü ve müdürlüklere ait konular ele alındı. Ayrıca, yapılan seçimle Bilim Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyeleri belirlendi.

04.06.2024 14:39
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Talas Belediye Meclisi toplanarak Haziran ayı gündeminde bulunan 21 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü. Başkan Yalçın; Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "20 maddeden oluşan gündem maddesine 1 adet de ek gündem olarak dahil edildi. Mustafa Çıkrıkcıoğlu'nun verdiği bir dilekçeyle Kepez Mahallesinde yapımı devam eden 24 sınıflı okulun yapımı için ilkokul kısmına Betül Çıkrıkçıoğlu, ortaokul kısmına Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu adı verilmek şartıyla grup şirketleri adına 25 milyon lira tutarında şartlı bağış yapmak istediğini ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Şartlı bağışlar meclis kararı gerektiğinden gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum" diyerek madde gündeme alınarak karara bağlandı. Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Bilim Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde Alaaddin Canıpek, Harun Ünal, Mehmet Akbulut, Bünyamin Türkmen ve Musa Cingöz, Bilim Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi oldu. Meclis oturumu 1 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da toplanmak üzere sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Meclisi Haziran Ayı Gündemini Karara Bağladı - Son Dakika

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