Talas Belediyesi "bahara merhaba" dedi - Son Dakika

Talas Belediyesi, kış mevsiminin geride kalmasıyla birlikte yeşil alanlarda 'Bahara Merhaba' adı altında genel bir çalışma başlattı. Bu çerçevede ilçe genelinde temizlik, budama, dikim ve su tesisatları yenileme işlemleri başta olmak üzere birçok alanda hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Belediye tarafından yıl boyunca sürdürülen rutin faaliyetlerin yanı sıra ilçe genelinde başlatılan çalışmayla adeta köşe bucak temizlik yapılıyor. Ağaç dikimi, asma ve ağaç budama işlerinin yanında su tesisatlarının yenilenmesi ve çevre düzenlemesi de yapılan işler arasında yer alıyor. Park bahçe düzenlemeleri ve temizlik başta olmak üzere birçok işin aynı anda gerçekleştirildiği çalışmalarda ayrıca rutin olarak yapılan cadde ve sokak yıkama faaliyetleri de devam ediyor.

Tüm bu çalışmalara ek olarak kurumuş otların ve ağaç dallarının toplanmasından hafriyatların kaldırılmasına, ağaç diplerinin temizlenmesinden kaldırımların yıkanmasına kadar pek çok temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. - KAYSERİ