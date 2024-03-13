Talas Belediyesi Engelli Araçları Teslim Töreni

Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen 'Engelli Araçları Teslim Töreni' gerçekleştirildi. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Biz böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz" dedi.
Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Engelli Araçları Teslim Töreni'ne, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Hem duygusal hem de sevinçli bir gündeyiz. 4 yıl önce engelli araç kullanan bilhassa akülü araç dediğimiz aracı kullanan kardeşlerimizin, çok mağdur oldukları bir konuyu tespit ettik. Bu araç sonuçta bir yerde arıza yapabiliyor. En lüks dediğimiz araçlarda arıza verebiliyor. Ancak onun sürücüsü bir taksiye atlayarak, gideceği yere gidebiliyor ama engelli kardeşim, olduğu yerde kalıyor. Bilhassa hanımefendiler. Bu bir eksiklik. Kayseri'de tamir yapan yok. Bir tane özel sektör vardı, o kardeşimizde olay yerine gitmiyordu. Kendisine gelen araçları yapıyor. Atölyemizin bir bölümünü çevirdik. 'Burası engellilerin kullandığı akülü araçların tamirat yeri' dedik. Buraya 2 usta aldık. Birde ticari araç temin ettik. Ticari aracımız sadece bu iş ile ilgili görevlendirildi. Şimdi aracı bozulan engelli kardeşim, telefon ediyor. Bizim ekibimiz anında gidiyor. Orada tamir yapılırsa yapılıyor. Yapılmıyorsa engelli kardeşimin arabasını alıyor, kendisini de alıyor. Kendisini evine, aracıda atölyeye getirip, yapıyor. Yaptıktan sonrada yeniden araçla engelli kardeşimizi buluşturuyor. Bu Kayseri'de hem ilk oldu hem de çok güzel bir hizmet oldu" şeklinde konuştu.
Araç teslimine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyleyen Yalçın, "İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, 29 manuel, 30 tanede akülü aracı bugün bize burada teslime ettiler ama bizim şahsımızda ve ev sahipliğimizde size teslim edecekler. Bizde buna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz" dedi.
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de konuşmasında; herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, Talas Belediyesi'ni çalışmalarından dolayı kutladı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, Talas Belediyesi'nin engelliler ile ilgili yaptığı çalışmanın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz dün Bünyan'ımızda böyle bir güzelliğe eşlik ettik. Bünyan'da da hayırsever kardeşlerimiz, 30 tane engelli aracını engelli kardeşlerimiz için getirmişlerdi. Onların dağıtım törenine katıldık. Bugünde Talas'tayız. Engelli kardeşlerimize daha rahat bir hayat sürdürebilmek için büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz Kayseri'de çok yoğun çaba içerisindeler. Engelsiz Yaşam Merkezleri açıldı. Orada bir çok aktiviteler var. İnşallah bu tüm Türkiye'ye örnek olur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, protokol tarafından hayırseverlere plaketleri verilirken, engelli vatandaşlara da araçları teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediyesi Engelli Araçları Teslim Töreni - Son Dakika
Artan jeopolitik risklerin ardından Avrupa'da birçok ülkenin savunma yatırımlarını artırma kararını fırsat olarak değerlendiren Türkiye'nin en büyük ateşli silah üreticisi Sarsılmaz Silah Sanayi, Almanya'da katıldığı fuarlarda, saha bildirimleriyle sürekli geliştirilen milli piyade tüfek...
Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Büyük bir aşkla, yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz; 24 olan belediye sayımızı en az 30'a yükseltmektir' dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim çalışmalarını yakından takip ederek, belediye sayısını en az 30'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
ANKA’NIN EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: YÜKSEK ENFLASYON VE BEKLENTİLERDE BOZULMA DEVAM EDİYOR.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, hemşehri dernekleriyle bir araya gelerek yerel seçimlerin birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni etti.
Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma Yemeği'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Şahsıma ya da partime destek istemiyorum. Bizden memnun olanların oyunu istiyoruz' dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı Seçim Ofisi'ni açarak halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Karalar, Adana için yapılan hizmetleri anlatırken, SCADA Merkezi'nin su kayıp ve kaçaklarını önlemek için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Pozantı Arıtma Tesisi'nin temelinin atılacağını duyurdu ve gelecek dönemde yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en dikkat çeken yarışlarından biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü yeniden aday göstermesine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday olurken, DEM Parti'nin de Celalettin Erkmen ile Gülseren Yıldırım'ı aday gösterdiği şehirde üçlü bir yarış olması bekleniyor.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de bugün başlanacak.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısında projeler ve vaatler anlatıldı.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Ankara kulisleri de epey hareketlendi. AK Partililerin seçimde İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik, Bolu ve Siirt'in kazanılacağına kesin gözüyle baktıkları iddia edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?