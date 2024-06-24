Talas Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı

Talas Belediyesi\'nde Bayramlaşma Programı

Talas Belediyesi'nde Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte personelle bayramlaştı.

24.06.2024 12:06  Güncelleme: 12:07
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Talas Belediyesi'nde Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Başkanlık makamında yapılan programda Talas Belediyesi Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte personelle bayramlaştı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda çalışanların bayramını tek tek tebrik eden Başkan Vekili Tekinsoy, sağlık ve huzur içerisinde yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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