Talas Belediyesi\'nde Bayramlaşma Programı

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Talas Belediyesi'nde Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Başkanlık makamında yapılan programda Talas Belediyesi Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte personelle bayramlaştı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda çalışanların bayramını tek tek tebrik eden Başkan Vekili Tekinsoy, sağlık ve huzur içerisinde yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. - KAYSERİ