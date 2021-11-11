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Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin

11.11.2021 12:31
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin

Talas Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin 23 esnafa 2 bin 23 mavi ladin ağacı hediye etti.

Talas Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin 23 esnafa 2 bin 23 mavi ladin ağacı hediye etti.

Belediye önünde düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha yeşil bir Talas için çok büyük gayret sarf ettiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar 110 bin ağaç dikimi yaptık. Millet Bahçesi, Zincidere Mesire Alanı ve Ali Dağı Füniküler Hattı başta olmak üzere ilçemizdeki tüm uygun alanlara 2022 yılında da 220 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte Talas'ta yaşayan hemşehrilerimizi de yeşil alan çalışmalarımıza dahil etmek istedik. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023'e ithafen 2023 adet mavi ladin ağacını esnaf kardeşlerimize hediye ediyoruz. Her bir ağacı işyerlerine tek tek teslim edeceğiz. Onlar da uygun gördükleri yerlere dikecekler" dedi. Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10.5 metrekareye çıkarttıklarını ifade eden Başkan Yalçın; "Son 2,5 yılda 27 yeni park yapıp 6 eski parkı da yeniledik. Kavşak ve refüj gibi alanları da dahil edersek yaklaşık 200 bin metre daha yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Böylece Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10.5 metrekareye ulaştı. Bundan sonra da daha yeşil bir Talas için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Programda söz alan Talas Belediyesi meclis üyeleri Murat İlhan ve Kerem Özden de Talas Belediyesi'nin yeşil alan ve ağaçlandırmaya büyük önem verdiğine dikkat çekerek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Atatürk Bulvarı'na çıkan Başkan Yalçın ve beraberindekiler, burada bulunan esnaflara mavi ladin ağacı hediye etti. Bununla birlikte Talas'ın değişik noktalarına dağılan 12 ekip ilçede faaliyet gösteren toplam 2 bin 23 esnafa ağaçlarını ulaştırdı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin - Son Dakika
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