Talas Belediyesi\'nden Çocuklara Finansal Okuryazarlık Kitabı

Talas Belediyesi, çocuklara erken yaşta finansal bilinç kazandırmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. İş İnsanı Emrah Kuş'un katkılarıyla basılan 'Elif ve Mehmet ile Finansal Okuryazarlık' adlı kitap, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde çocuklara armağan edildi.

Çocuklara para yönetimi, tasarruf, harcama bilinci gibi konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan kitapta; tarihi süreçten günümüze paranın dönüşümü, farklı para birimleri ve bütçe yönetimi gibi konular çizgi karakterler eşliğinde ele alınıyor. Kitabın giriş bölümünde çocuklara hitap eden bir mesaj yayımlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Sağlıklı kararlar verebilmek için parayı nasıl kazandığımızı, nasıl daha uygun şekilde harcayacağımızı, tasarruf etmeyi ve ihtiyaçlarımızı bilmemiz gerekir. Küçük yaşta edineceğiniz bu beceriler, sizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacaktır" ifadelerine yer verdi. 'Finansal Okuryazarlık' kavramını sade bir dille açıklayan kitapta, bireyin bütçesini yönetme, harcama, tasarruf ve yatırım yapma becerilerinin erken yaşta kazandırılması hedefleniyor. Talas Belediyesi tarafından hazırlanan kitap, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle dikkat çekerken, çocukların finansal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Bu özel ve anlamlı yayın, geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle açılışı yapılan Talas Millet Bahçesi'nde çocuklara ücretsiz olarak dağıtılmıştı. - KAYSERİ