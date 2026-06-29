Talas Belediyesi\'nden personele kanser farkındalık eğitimi

Talas Belediyesi; personelinin sağlık konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediyede görev yapan erkek personele yönelik kanser farkındalığı ve prostat kanseri konulu bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programa konuşmacı olarak Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Soydemir katıldı. Eğitimde kanserin oluşumu, risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve özellikle erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Programın açılışında katılımcılara seslenen Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Soydemir, eğitimde öncelikle kanser hakkında genel bilgiler paylaşacağını, ardından prostat kanseri konusunda bilgilendirmelerde bulunacağını ifade etti. Kanserin günümüzde tüm dünyada giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çeken Dr. Soydemir, tanı yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla vakanın erken dönemde tespit edilebildiğini belirtti. Kanserin, vücuttaki hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anlatan Soydemir, hastalığın vücudun enerji kaynaklarını tüketerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti. Eğitimin ikinci bölümünde prostat kanseri hakkında bilgiler veren Dr. Ali Soydemir, prostatın yalnızca erkeklerde bulunan, mesane ile penis arasında yer alan ceviz büyüklüğünde bir bez olduğunu söyledi. Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Soydemir, hastalığın özellikle 65 yaş ve üzerindeki erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek düzenli sağlık kontrolleri ve tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dr. Soydemir, "Prostat kanseri prostat bezinin kötü huylu tümörüdür. Düzenli olarak test yaptırılması, hastalığın erken evrede tespit edilmesi ve tedavi başarısının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır." dedi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda kanserden korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhisin hayati rolü üzerinde duruldu. Eğitim sonunda personelin soruları Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Soydemir tarafından cevaplandırıldı.

Talas Belediyesi, çalışanlarının yalnızca mesleki gelişimlerine değil, sağlık ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarına da önem verirken, personelin bilinç düzeyini yükseltecek eğitim programlarını sürdürecek. - KAYSERİ