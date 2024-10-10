Talas Belediyesi'nden Okullara Hijyen ve Temizlik Desteği - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Okullara Hijyen ve Temizlik Desteği

Talas Belediyesi\'nden Okullara Hijyen ve Temizlik Desteği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki okullarda gerçekleştirilen hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Eğitimin desteklenmesinin önemine değinen Yalçın, okullar için bakım ve onarım desteği yapıldığını belirtti.

10.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki okullara yaptıkları detaylı hijyen ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olduklarını belirterek, bundan sonra da desteğin devam edeceğini söyledi. Başkan Yalçın, göreve geldiği günden itibaren Talas'taki merkez ve kırsal okulların bakım ve onarım işlerini yürüttüklerini anlatarak, okullara belirli dönemler halinde vektörle mücadele ilaçlaması ve çevre temizliği gibi konularda çalışma yaptıklarını hatırlattı.

"Okulların küçük onarımlarını üstlendik"

Son günlerde ülke genelinde gündeme gelen okullardaki temizlik konusunda çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Öğretmen kökenli birisi olarak her yılbaşında İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle görüşerek okullardaki fiziki eksikleri tespit edip bize bildirmelerini istiyoruz. Geçen yıl 43 milyon lira, bu yıl ise 13 milyon liradan fazla tutan bakım ve onarım desteği yaptık. Okullarımızın bütün küçük onarımlarını üstlendik. Şimdi temizlik malzemeleri hususunda destek olacağız. Belediyemiz ve milli eğitimden oluşan komisyon kurarak okulların temizlik malzemesi tespitini yapacağız. Bir hafta içinde bunu tamamlayıp hemen çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Okullara Hijyen ve Temizlik Desteği - Son Dakika

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