Talas Belediyesi'nden Sevimli Patilere Özel Mama Üretim Tesisi - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Sevimli Patilere Özel Mama Üretim Tesisi

Talas Belediyesi\'nden Sevimli Patilere Özel Mama Üretim Tesisi

Talas Belediyesi, doğal yaşam alanları ile dikkat çekmenin yanı sıra gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretimi için yeni bir tesis kurma çalışmalarına başladı. Başkan Mustafa Yalçın liderliğinde yapılan toplantıda, çevre dostu projelerle iklim değişikliği ile mücadele hedefleri de ele alındı.

23.02.2025 11:02  Güncelleme: 11:04
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Minik patilere 5,5 yıl önce yaptığı doğal yaşam alanıyla dikkat çeken Talas Belediyesi, bir yeni hizmeti daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmayla sevimli patiler için gıda atıklarından mama üretim teknolojisi konusunda istişareler yapıldı.

Sıfır atık prensibiyle gıda atıklarını tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Talas Belediyesi'nde yeni bir çalışma için harekete geçildi. Başkanlık toplantı salonunda düzenlenen ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlık ettiği toplantıda sevimli patiler için hijyenik ortamda fermente mama üretimi konusu masaya yatırıldı. Birim müdürleri ve firma yetkililerinin de katıldığı toplantıda Talas Belediyesi tarafından gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretecek bir tesisin kurulumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca çevre dostu olan Talas Belediyesi'nin iklim değişikliğini durdurmak ve daha yaşanılır bir dünya hedefine katkı sağlamak amacıyla eğitim parkı kurulması da görüşüldü. Kurulması planlanan eğitim parkında tropik bitkiler, su canlıları ve interaktif eğitim salonları olması kararlaştırıldı. İklim değişikliği temalı olması planlanan doğa parkında öğrenci gruplarının uygulamalı eğitimler alması ve engelli bireylerin terapi göreceği hidroterapi ve eğitim ünitelerinin de bulunması konuşuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Sevimli Patilere Özel Mama Üretim Tesisi - Son Dakika

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