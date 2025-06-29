Talas Belediyesi'nden Yapay Zeka Destekli Çağrı Sistemi - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Yapay Zeka Destekli Çağrı Sistemi

Talas Belediyesi\'nden Yapay Zeka Destekli Çağrı Sistemi
29.06.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Talas Belediyesi, mesai saatleri dışında vatandaşların taleplerine anında yanıt verebilen yapay zeka destekli bir çağrı sistemi geliştirdi. Bu sistem, şikayet ve taleplerin daha hızlı işlenmesini sağlayacak.

Talas Belediyesi, geliştirdiği yapay zeka destekli çağrı sistemiyle artık mesai saatleri dışındaki vatandaş taleplerine de anında yanıt verecek. Sistem, saat 17.30'dan sonra ve hafta sonlarında devreye girerek vatandaşların şikayet ve taleplerini alacak ve çözüm süreçlerini hızlandıracak.

Teknolojiyi hizmete entegre etme vizyonuyla hareket eden Talas Belediyesi, Türkiye'de sayılı belediyede bulunan yapay zeka tabanlı çağrı karşılama sistemini devreye aldı. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, belediyeyi mesai dışında aradıklarında da karşılarında bir muhatap bulacak. Sistem, şikayet ve talepleri kayıt altına alarak ilgili birimlere iletecek ve çözüm süreci daha ilk dakikadan başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapay zekanın kamu hizmetlerine entegre edilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Günümüzde zaman en kıymetli şey. Biz de vatandaşımızın zamanını önemsiyor ve sorunlarını en kısa sürede çözmek için teknolojiden faydalanıyoruz. Artık belediyemizi mesai saatleri dışında arayan hemşehrilerimiz de yapay zeka destekli sistemimizle taleplerini bırakabilecek. Bu sistem hem zaman kazandıracak hem de çözüm hızını artıracak. Talas'ta vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz, teknolojiyi insanımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Mesaj bırakmak yeterli olacak

Yapay zeka sistemine ulaşmak için belediyenin 0352 437 0054 numaralı çağrı merkezini aramak yeterli olacak. Vatandaşlar talep ve şikayetlerini sesli komutlarla iletebilecek. Sistem bu bilgileri otomatik olarak analiz ederek ilgili birimlere aktaracak. Süreçlerin daha şeffaf, izlenebilir ve hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Talas Belediyesi'nin bu yenilikçi adımı, dijital belediyecilikte örnek model olarak gösteriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Yapay Zeka Destekli Çağrı Sistemi - Son Dakika

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