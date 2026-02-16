Talas Belediyesi bütçe yönetimine tam not - Son Dakika
16.02.2026 13:39  Güncelleme: 13:40
Talas Belediyesi, mali disiplin ve planlama konusundaki başarısını bir eğitimle gözler önüne serdi. E-Belediye Proje Sorumlusu Yüksel Koçak, Talas'ın bütçe yönetimini örnek göstererek yüksek gerçekleşme oranlarını değerlendirdi.

Talas Belediyesi; mali disiplin ve planlama konusundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Bilgi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü E-Belediye Proje Sorumlusu Yüksel Koçak, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Performans Ölçekli Program Bütçe konulu eğitimde belediyenin bütçe yönetimini örnek gösterdi.

Eğitimde kamu mali yönetim sistemi içinde bütçe ve muhasebenin önemine dikkat çeken Koçak, Talas Belediyesinin bütçe gerçekleşme oranlarını değerlendirerek, "Kamu Maliye Yönetimi Sistemi içerisinde gelir ve giderlerin en iyi kontrol edildiği alanlar bütçe ve muhasebedir. Talas Belediyesi bütçe gerçekleşmesinin çok iyi bir şekilde yapıldığını gördüm. Yüzde 100 gelir gerçekleşmesi, giderlerde ise yüzde 90 seviyesinde bir oran var. Yüzde 90; en iyi başarı demektir. Pek çok belediyede yüzde 60-70'ler başarı sayılırken, Talas Belediyesinin bu oranı çok büyük bir başarıdır. Sizi bu nedenle takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen eğitim programı, Talas Belediyesinin mali yönetimdeki güçlü yapısını ve kaynakları etkin kullanma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Talas Belediyesi, planlı bütçe anlayışı ve yüksek gerçekleşme oranlarıyla yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
