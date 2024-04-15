Talas Belediyesi'nin Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nin Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ne Yoğun İlgi

Talas Belediyesi\'nin Çanakkale\'den Cumhuriyet\'e 100. Yıl Müzesi\'ne Yoğun İlgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açılışı yapılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', üç aylık sürede 55 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müzede Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele'ye dair özel eserler bulunuyor.

15.04.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 9 Ocak'ta açılışı yapılarak ilçeye kazandırılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi, açılışından bugüne geçen üç aylık sürede ziyaret edenlerin sayısı 55 bine yaklaştı.

Başkan Yalçın'ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak'ta görkemli bir törenle açılışı yapılan ve ücretsiz olan müzeyi, 3 ayda 54 bin 207 kişi gezdi. Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müzede toplam 5 bölüm yer alıyor. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor. Okulların randevulu sistemle yirmişer kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müze, Ramazan ayı boyunca 36 bin 351 kişi ziyaret etti.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek; "Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nin Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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