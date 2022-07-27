Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük - Son Dakika
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Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük

27.07.2022 14:44
Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük

Talas Belediyesi'nin yaz kursları çerçevesinde başlattığı Müzik Okulu'nda eğitim programları tüm hızıyla sürüyor.

Talas Belediyesi'nin yaz kursları çerçevesinde başlattığı Müzik Okulu'nda eğitim programları tüm hızıyla sürüyor.

Gölbaşı Meydanı'ndaki Musiki Cemiyeti binası ile tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'ndeki Müzik Okulu'nda düzenlenen ve 10-15 yaş arası çocukların katıldığı müzik kursunda keman, bağlama ve gitar olmak üzere 3 farklı branşta eğitim veriliyor. Hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında devam eden kurslarda toplam 117 öğrenci enstrüman çalmayı öğreniyor.

'İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ BİZİM BAŞKANIMIZSINIZ'

Müzik kursuna gelen öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Müziğe ilgi duyduklarını ifade eden gençler, bu kurslar sayesinde ilgilerini pratiğe dönüştürdüklerini ifade etti.

Daha öncede Talas Müzik Okulu'nun kurslarına katıldığını ifade eden bir öğrencinin, başlattığı sanatsal faaliyetler için Başkan Yalçın'a teşekkür ederek "İyi ki varsınız, iyi ki bizim başkanımızsınız" sözleriyle memnuniyetini dile getirmesi dikkat çekti. - KAYSERİ

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Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi Başkan Yalçın, Patievinde minik dostlarla Başkan Yalçın, Patievinde minik dostlarla
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Talas'ın müzik kurslarına ilgi büyük - Son Dakika
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