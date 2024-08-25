Talas Belediyesi tarafından açılan Su Medeniyetleri Galerisi büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi tarafından açılan Su Medeniyetleri Galerisi büyük ilgi görüyor

Talas Belediyesi tarafından açılan Su Medeniyetleri Galerisi büyük ilgi görüyor

Talas Belediyesi tarafından Kiçiköy Mahallesinde açılan Su Medeniyetleri Galerisi, aşırı sıcaklarda serinlemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2 bin yıllık tarihi kaya oyma sarnıçta yer alan galeri, yaz kış 21 derece sıcaklıkta ziyaretçileri ağırlıyor. Galeri, bugüne kadar toplam 107 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

25.08.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Kiçiköy Mahallesindeki Osmanlı Kültür Sokağı girişinde açılan Su Medeniyetleri Galerisi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kaya oyma sarnıcın serinliğine suyun verdiği serinlik de eklenince aşırı sıcakların yaşandığı şu günlerde ziyaretçi sayısında da kayda değer artış yaşandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkartılan eski bir sarnıçta 19 Mart'ta şehir protokolünce açılışı gerçekleştirilen Su Medeniyetleri Galerisi bugüne kadar çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün ürünü olarak günümüze kadar gelen sarnıçtaki su galerisini görmek isteyenler, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile serinlemenin keyfini yaşıyor.

İçerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alan, yaz kış 21 derece sıcaklık ile ziyaretçileri serinletiyor.

Talas Su Medeniyetleri Galerisini açıldığı günden bu yana toplam 107 bin kişi ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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