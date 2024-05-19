Talas Belediyesi Tarıma ve Hayvancılığa Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Tarıma ve Hayvancılığa Destek Vermeye Devam Ediyor

Talas Belediyesi Tarıma ve Hayvancılığa Destek Vermeye Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik destekleri artarak devam ediyor. 'Koyunlar bizden, üretim sizden' projesi kapsamında dağıtılan koyunlardan olan 70 kuzunun dağıtımı kura ile yapıldı. Başkan Yalçın ve İlçe Tarım Müdürü Ürker, projeye destek verenlere teşekkür etti.

19.05.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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Talas Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik destekleri artarak devam ediyor. Bu çerçevede başlatılan 'Koyunlar bizden, üretim sizden' projesi ile iki yıl önce dağıtılan koyunlardan olan 70 kuzunun dağıtımı kura ile yapıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tarım ve hayvancılığa verdiği önemin yansıması olan koyun desteği ile 5 aile daha üretime katılmış oldu. Çekilen kura ile koyun sahibi olan aileler, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü İbrahim Batıray'ın verdiği teknik bilgilerin ardından söz alan Talas İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker de Talas Belediyesi'nin her zaman tarım ve hayvancılığa destek olduğuna dikkat çekerek, "Tarım Müdürlüğü ve Talas Belediyesi işbirliğiyle yapmış olduğumuz bu projede ilk geri dönüşü bu sene aldık. Üreticilerimize hayırlı olsun diyoruz. Projemize destek veren Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a ve desteklerini esirgemeyen İl Tarım Müdürümüz Bülent Saklava teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra kura çekimine geçildi ve 70 kuzunun yeni sahibi 4 üretici belirlendi.

Küçükbaş hayvan sahibi olan çiftçiler de duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Başkanımızdan Allah razı olsun. Tarıma, üretime, hayvancılığa her zaman destek oluyor. İnşallah biz de bu kuzuları en güzel şekilde değerlendirip üretime katılacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Tarıma ve Hayvancılığa Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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