Talas Belediyesi Yaz Sezonu İçin Ziyaret Saatlerini Uzatıyor

Talas Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki önemli kültürel, sosyal ve doğal alanların ziyaret saatlerinde düzenlemeye gitti. 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulama ile müzelerden mesire alanlarına, sosyal tesislerden kültürel mekanlara kadar birçok nokta artık daha uzun süre vatandaşların hizmetinde olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla yaz döneminde birçok ören yeri ve müzenin akşam saatlerinde de açık olmasına imkan tanımıştı.

Kültürle dolu bir ziyaret rotası

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Talas Belediyesi, " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ile "Su Medeniyetleri Galerisi"ni haftanın altı günü 13.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açtı.

Yaman Dede Konağı'nda yer alan "Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" ise 10.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.

Avşar Kültür Evi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan atmosferiyle artık her gün 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Doğayla iç içe uzun yaz keyfi

Şehrin nefes alma noktaları olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı, yeni düzenleme ile 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar doğayla iç içe daha uzun süre vakit geçirebilecek.

Mevlana Meydan Parkı Gün Evi, huzurlu ortamıyla yaz günlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Sosyal tesislerde yaz hareketliliği

Talas'ın önemli sosyal alanlarından biri olan Kepez Sosyal Tesisi, artık 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bu tesis, bölge halkından büyük ilgi görüyor.

Tarihi hamam da günün sonuna kadar açık

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Ali Saip Paşa Hamamı da yeni yaz düzenlemesiyle birlikte 15.00-23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Pazartesi günleri kapalı

Tüm bu alanlar pazartesi günleri kapalı olacak. Belediye yetkilileri, yapılan bu düzenleme ile vatandaşların yaz mevsiminde daha konforlu ve uzun süreli ziyaretler gerçekleştirebileceğini belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihimizi, kültürümüzü ve doğamızı koruyarak hemşehrilerimize dört mevsim yaşanabilir alanlar sunmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla yaz döneminde birçok ören yeri ve müzenin akşamın geç saatlerine kadar açık olmasına imkan tanımıştı. Biz de Talas Belediyesi olarak yaz döneminde her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden mekanlarımızla hayata renk katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ