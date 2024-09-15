Talas'ta 107 Bin Ziyaretçiyle Müze Rekoru - Son Dakika
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Talas'ta 107 Bin Ziyaretçiyle Müze Rekoru

Talas\'ta 107 Bin Ziyaretçiyle Müze Rekoru

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açıldığı günden bu yana 8 aylık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.

15.09.2024 11:36  Güncelleme: 11:37
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açıldığı günden bu yana 8 aylık süreçte ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezen ziyaretçi sayısı 100 bini aşarak 107 bin 596 kişi oldu.

Başkan Yalçın'ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak'ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 8 ayda 107 bin 596 kişi gezdi. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi gören müze, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Milli ve manevi duyguların zirve yaptığı 30 Ağustos'ta ziyaretçi sayısı bir günde 3 bin 580 kişi oldu. Müzeyi gezenler sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını belirterek o günlere gittiklerini söyledi.

6 bin 500 orijinal eser

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler de yer alıyor.

Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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