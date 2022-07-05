Talas'ın mezarlıklarında bayram hazırlığı - Son Dakika
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Talas'ın mezarlıklarında bayram hazırlığı

05.07.2022 10:59
Talas'ın mezarlıklarında bayram hazırlığı

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte Talas Belediyesi de hazırlıklarını hızlandırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte Talas Belediyesi de hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle arife günü ve bayramda yapılacak ziyaretler için mezarlıkları hazır hale getirdi.

İlçe genelinde bulunan 45 mezarlıkta yürütülen çalışmalar çerçevesinde yabani otlarla mücadele başta olmak üzere genel temizlik ve bakım onarım işleri yapıldı. 4 ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla başta Halef Hoca ve Cemil Baba mezarlıkları olmak üzere kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklar nezih bir ortama kavuşturuldu.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler ayrıca haşerat ilaçlaması da yaparak genel bakımı tamamladı. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Talas'ta kötü görüntüye geçit yok Talas'ta kötü görüntüye geçit yok Kapaklı'da kurban satış yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı Kapaklı'da kurban satış yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Hisarcık, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ın mezarlıklarında bayram hazırlığı - Son Dakika

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