Talas Millet Bahçesi'nde Kültürel Etkinliklerle Keyifli Akşam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talas Millet Bahçesi'nde Kültürel Etkinliklerle Keyifli Akşam

Talas Millet Bahçesi\'nde Kültürel Etkinliklerle Keyifli Akşam
22.08.2025 10:16  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi'nin açtığı Millet Bahçesi, hem dinlenme imkanı sunuyor hem de düzenlenen kültürel etkinliklerle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatıyor. Talas Musiki Cemiyeti Yeşil Doğa Grubu'nun performansı büyük beğeni topladı.

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete sunulan Talas Millet Bahçesi bir yandan vatandaşlara temiz ve serin havada dinlenme imkanı sunarken bir yandan da ev sahipliği yaptığı kültürel etkinliklerle parka gelenlere keyifli zaman geçirtiyor.

Açıldığı günden bu yana her akşam onbinleri ağırlayan Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Talas Musiki Cemiyeti Yeşil Doğa Grubu, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı programda Yeşil Doğa Grubu, sevilen şarkı ve türkülerden oluşan bir performans sergiledi. Başkan Yalçın'ın yanı sıra vatandaşların da seslendirilen eserlere eşlik ettiği program ilgiyle takip edildi.

Teşekkürler peş peşe

Düzenlenen program ile ilgili düşüncelerini aktaran Talaslılar da, "Neredeyse her akşam buradayız. Evler çok sıcak ve durulmuyor. Buraya gelip serinliyoruz, dinleniyoruz ve bu tür etkinliklerle keyifli vakit geçiriyoruz. Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hem vatandaşlara hem de sanatçılara teşekkür ederek, "Çok güzel bir akşam yaşadık. Burası gece yarılarına kadar dolup taşıyor. Biz de mini konserlerle hemşehrilerimizin keyfine keyif katmaya gayret ediyoruz. Bu akşam da Talas Musiki Cemiyetimizin Yeşil Doğa Grubu bizler için sahne aldı. Kıymetli sanatçı dostlarımız, çok güzel parçalar seslendirdiler. Hem kendilerine hem de bize eşlik eden tüm değerli Talaslı kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Millet Bahçesi'nde Kültürel Etkinliklerle Keyifli Akşam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:21:12. #7.11#
SON DAKİKA: Talas Millet Bahçesi'nde Kültürel Etkinliklerle Keyifli Akşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.