Talas Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; mesaisine yapımı tamamlanma aşamasına gelen Talas Millet Bahçesi'nde başlayarak projedeki son gelişmeleri yerinde inceledi. Başkan Yalçın, devasa yeşil alanın yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağını müjdeleyerek, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesaimize Talas Millet Bahçesi'nde başladık. Yakın zamanda hizmete açacağımız Millet Bahçemizle ilgili son düzenlemeleri yapıyoruz. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

100 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu olan Talas Millet Bahçesi, tamamlandığında Talas'a nefes aldıracak önemli bir cazibe merkezi olacak. İçerisinde barındıracağı yeşil alanlar, modern yürüyüş yolları, sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yanı sıra eğitim kampüsü olarak planlanan okullarıyla da dikkat çeken Talas Millet Bahçesi, her yaştan vatandaşa hitap edecek çok yönlü bir yaşam alanı sunacak. Projenin en önemli özelliklerinden biri de barındıracağı endemik bitki ve ağaç türleri sayesinde "karbon yutak alanı" niteliği taşıyacak olması. Bu özelliğiyle Talas'ın hava kalitesine de önemli katkı sağlaması beklenen Talas Millet Bahçesi, çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor. Başkan Yalçın ve ekibinin Talas Millet Bahçesi'ndeki mesaisi, projenin detaylarına verilen önemi ve açılış için duyulan heyecanı gözler önüne serdi. Son rötuşların yapıldığı Millet Bahçesi'nin, kısa süre içerisinde Kayserililerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Rehabilitasyon merkezi olacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; projenin sadece bir park alanı olmanın ötesinde, ilçe için sosyal bir buluşma noktası ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak bir rehabilitasyon merkezi olacağını belirtti. Talas Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla şehrin yaşam kalitesinin daha da artacağına kesin gözüyle bakılıyor. İlçe sakinleri şimdiden bu büyük projenin açılışını sabırsızlıkla bekliyor. - KAYSERİ