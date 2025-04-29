Talas Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor

Talas Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tamamlanma aşamasına gelen Talas Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. 100 bin metrekarelik dev yeşil alan, her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal, kültürel ve sportif olanaklar sunacak. Başkan Yalçın, projenin ilçenin yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

29.04.2025 11:19  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; mesaisine yapımı tamamlanma aşamasına gelen Talas Millet Bahçesi'nde başlayarak projedeki son gelişmeleri yerinde inceledi. Başkan Yalçın, devasa yeşil alanın yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağını müjdeleyerek, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesaimize Talas Millet Bahçesi'nde başladık. Yakın zamanda hizmete açacağımız Millet Bahçemizle ilgili son düzenlemeleri yapıyoruz. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

100 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu olan Talas Millet Bahçesi, tamamlandığında Talas'a nefes aldıracak önemli bir cazibe merkezi olacak. İçerisinde barındıracağı yeşil alanlar, modern yürüyüş yolları, sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yanı sıra eğitim kampüsü olarak planlanan okullarıyla da dikkat çeken Talas Millet Bahçesi, her yaştan vatandaşa hitap edecek çok yönlü bir yaşam alanı sunacak. Projenin en önemli özelliklerinden biri de barındıracağı endemik bitki ve ağaç türleri sayesinde "karbon yutak alanı" niteliği taşıyacak olması. Bu özelliğiyle Talas'ın hava kalitesine de önemli katkı sağlaması beklenen Talas Millet Bahçesi, çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor. Başkan Yalçın ve ekibinin Talas Millet Bahçesi'ndeki mesaisi, projenin detaylarına verilen önemi ve açılış için duyulan heyecanı gözler önüne serdi. Son rötuşların yapıldığı Millet Bahçesi'nin, kısa süre içerisinde Kayserililerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Rehabilitasyon merkezi olacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; projenin sadece bir park alanı olmanın ötesinde, ilçe için sosyal bir buluşma noktası ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak bir rehabilitasyon merkezi olacağını belirtti. Talas Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla şehrin yaşam kalitesinin daha da artacağına kesin gözüyle bakılıyor. İlçe sakinleri şimdiden bu büyük projenin açılışını sabırsızlıkla bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Belediye, kayseri, Çevre, Talas, Emlak, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

10:15
Güney Kore: Rusya’daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600’ü öldürüldü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü
09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:36:04. #7.12#
SON DAKİKA: Talas Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.