Bu çerçevede bağlama, keman ve klasik gitardan oluşan müzik aleti kurslarına 10 yaş ve üzeri kişilerin başvurabilecek. Çocukların yaz aylarını sanatsal faaliyetlerle geçirmelerini amaçlayan kursların başvuruları 24 Haziran Cuma günü sona eriyor. Talas'ın tarihi yerlerinden olan Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan Talas Musiki Cemiyeti müzik kursları hakkında 0352 437 07 03 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Talas musiki cemiyetinde kurs kayıtları başladı - Son Dakika

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