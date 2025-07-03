Talas'ta Hizmetler Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Talas'ta Hizmetler Masaya Yatırıldı

Talas\'ta Hizmetler Masaya Yatırıldı
03.07.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Talas'a yapılacak hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar birçok konu ele alındı.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Talas'a yapılacak hizmetler masaya yatırıldı.

Talas Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımcı birimlerinin yöneticilerinin yanı sıra KASKİ, KCETAŞ, Ulaşım A.Ş gibi bağlı kuruluşlarının genel müdürleri ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve teknik ekipler katıldı.

Toplantıda Talas'ın ana arterlerinden çevre düzenlemelerine, kırsal alanlardan altyapıya kadar birçok konuda istişarelerde bulunuldu.

"Talas'ımızın kıymetli çalışmaları"

Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada Talas Belediyesi'nin çalışmalarına destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Böyle güzel bir ortamda birlik ve beraberlik içerisinde Talas Belediyemizin kıymetli ekibinin yaptığı ve yapacağı çalışmaları değerlendirdik. Gerek ana arterler gerekse çevre düzenlemeleriyle ve kırsalla ilgili talepler de gündemimizdeydi. Altyapı kuruluşlarımızla da yapılacak projeler konusunda fikir birliğine vardık. Deneyimli, bilgili, samimi, hizmet etmeyi ibadet bilen bu güzel ekibe teşekkür ediyorum. Üniversiteler şehri Talas'ımızın sosyal açıdan daha da gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."

"Verimli bir değerlendirme"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim her zaman ağabeyimiz. Bugün de sağ olsunlar, başkanlık ettiği toplantıda Talas'ımıza katkılarını sürdürüyorlar. Elektrik şirketimiz, KASKİ'miz ve Ulaşım A.Ş. genel müdürlerimizle birlikte çok verimli bir değerlendirme gerçekleştirdik. Yapılan ve yapılacak her hizmet için teşekkür ediyorum. Zaten ekiplerimizle sürekli göz göze çalışıyoruz. Şehrimiz hizmetin en iyisine layık. İnsanlarımız da bunun en güzelini hak ediyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."

Toplantı sonunda, planlanan projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında karşılıklı iyi niyet ve iş birliği vurgusu yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta Hizmetler Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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