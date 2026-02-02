Talas\'ta karne sevinci tiyatroyla taçlandı

Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği 'Başkan Amca'dan Karne Hediyesi-Çocuk Tiyatrosu' etkinlikleri, 'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' adlı oyunla sona erdi. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, minik izleyiciler ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Oyun öncesinde çocuklara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sevgi ve samimiyet dolu mesajlar verdi. Çocukların her zaman en büyük değer olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, "Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Velilerimize, bu oyunlarımıza ve bizlere güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bir devlet başkanı için en önemli şey ülkenin gençleri ve çocuklarıdır. Anne ve babalar için de öğretmenler için de en kıymetli olan çocuklardır. Bizim gibi yerel yönetimlerde görev yapan ve sizler için hizmet eden yöneticiler için de en büyük değer yine sizlersiniz" dedi.

"Sizler bu karne hediyelerini hak ettiniz"

Çocuklar için yapılan her çalışmanın çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Sizler için ne yapsak az. Bu karne hediyelerini sonuna kadar hak ettiniz" sözleriyle minik izleyicilerin gönlünü bir kez daha kazandı.

Tiyatroyla öğrenmenin gücüne vurgu

Tiyatronun çocuk gelişimindeki önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, masal ve sahne sanatlarının kelime dağarcığını geliştirdiğini belirterek, "Masalı dinleyince ve bunu tiyatral olarak izleyince pek çok şey öğreneceksiniz. Bu öğrendikleriniz hayatınız boyunca size yön verecek. Bu oyunda ağustos böceği üzerinden güzel mesajlar veriliyor. Kelime hazneniz gelişecek, atasözlerimizi ve deyimlerimizi yerinde kullanmayı öğreneceksiniz. İş birliğini ve birlikte çalışmanın güzelliklerini bir oyun tadında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Renkli Tebeşir'e plaket

Konuşmasının ardından Başkan Yalçın, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen Renkli Tebeşir Tiyatro Topluluğunu tebrik ederek, Sanat Yönetmeni İbrahim Altuntaş'a plaket takdim etti. Talas Belediyesi, çocukların hem eğlenip hem öğrendiği kültür ve sanat etkinlikleriyle yarıyıl tatilini unutulmaz hatıralarla taçlandırmış oldu. - KAYSERİ