Talas\'ta Kış Hazırlıkları Başladı

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Talas Belediyesi tarafından 'Talas'ta Kış Hazırlıkları' adıyla geleneksel olarak düzenlenen organizasyon eylül ayıyla birlikte başladı.

Bu yıl 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kışa hazırlık günlerinde yine domatesler doğrandı, ocaklar kuruldu, ateşler yandı, salçalar kaynamaya başladı. Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünü hazırlama imkanı buldu. Alana gelen vatandaşların işlerini kolaylaştıracak birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Talas Tanıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda üretilen el yapımı ürünler de alıcısıyla buluşuyor.

Başkan Yalçın'a teşekkür

Organizasyondan duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir etkinlik. Kışlık hazırlıklarımızı burada yapıyoruz. Daha ne olsun" ifadelerini kullandı. 8 Ağustos 2024 Pazar günü akşamına kadar sürecek etkinlikte kayıt yaptırmak, bilgi ve randevu almak isteyenler, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında 0539 226 54 18 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ