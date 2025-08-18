Talas\'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı İkinci Kez Kuruldu

Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Ağustos ayında ikinci kez kuruldu.

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek olmak amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na ilgi yine büyüktü. Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar tarafından üretilen el işi ürünlerden yemeklere, ahşap ürünlerden kışlık yiyeceklere kadar birçok ürün alıcısıyla buluştu.

Pazarı gezen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Fırsat buldukça geliyoruz. Burada gerçekten çok güzel eşyalar var. Hem evimize hem mutfağımıza uygun ürünleri kolayca ve uygun şekilde temin etmenin keyfini yaşıyoruz. Pazarı kuran başkanımıza ve burada tezgah açan kadınlarımızı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.