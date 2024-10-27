Talas'ta Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Talas'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

Talas\'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kaymakam Yaşar Dönmez, muhtarlarla bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı. Başkan Yalçın, muhtarların önemine vurgu yaparak, Talas Belediyesi'nin muhtarlara en iyi hizmeti sunduğunu ifade etti.

27.10.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kaymakam Dönmez, Başkan Yalçın'dan övgüyle bahsederek, "Muhtarlarımıza Türkiye'de en iyi hizmeti sunan belediye Talas Belediyesi" dedi.

Esma Hatun Sosyal Tesisinde düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Geniş katılımlı düzenlenen toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başladı. Başkan Yalçın, muhtarlarla yılda sadece bir kez bir araya gelmediklerini belirterek; "Geçen dönem 44 defa bir araya geldik. Seçimden bu yana da 11 kez buluştuk. Bazen kırsal mahalle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bazen merkezdeki mahalle muhtarlarımızla toplanıyoruz. Bazen de hep beraber oluyoruz. Cenabı Allah nice yıllara sağlık ve başarıyla ulaştırmayı nasip etsin. Allah devlete zeval vermesin. Memleketin işi bitmez, biz de zaten işin başında olarak memleketimizde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Devletin kılcal damarları deniliyor ya öylesiniz. Önümüzdeki ay, bizim ve diğer kurumların yatırım programına almasını istediğiniz konuları yazın. İnşallah olabildiğince gayret ederiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hepimiz bir aileyiz. Biz sizi seviyoruz. Köylerimizi, insanımızı seviyoruz." diye konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, muhtarların ülkenin yönetim sisteminde son derece önemli bir işlevinin bulunduğuna dikkat çekerek; "Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun. Sayın belediye başkanımıza bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Her zaman söylüyorum. Güzel olan şeyleri söylemekten hiç çekinmeyelim. Talas'ta hep beraber yaşıyor, hep beraber yönetmeye çalışıyoruz. Her halde Türkiye'nin en huzurlu ilçelerinden, son derece güzel bir tabloda birlikte yaşıyoruz. Son derece güzel bir gayretle çalışıp kanunda yeri vardı, yoktu demeden hizmet üreten sayın başkanımıza ve bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her türlü işimize yardımcı oluyorlar. Muhtarlarımızla Türkiye'de en fazla birlikte olan belediye başkanı ve en iyi hizmeti sunan belediye olarak en güzel ödülü muhtarlarımıza vermiş oldunuz. Talas'ta huzur, güven ve hizmet tablosunda siz muhtarlarımızın da emeği olduğu için sizlerden Allar razı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından muhtarlarla karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda muhtarlar mahallelerine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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