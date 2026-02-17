Talas'ta Ramazan öncesi Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talas'ta Ramazan öncesi Muhtarlar Toplantısı

Talas\'ta Ramazan öncesi Muhtarlar Toplantısı
17.02.2026 11:39  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas'ta düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısında, mahallelerin ihtiyaçları, yatırımlar ve projeler değerlendirildi. Başkan Yalçın, muhtarların yerel yönetimin önemli paydaşları olduğunu belirtti ve Ramazan ayı için yapılacak yardım projeleri hakkında bilgi verdi.

Talas'ta her ay düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı bu ay da geniş katılımla yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile birlikte Yukarı Mahalle Muhtarı Ahmet Ünal'ın ev sahipliğinde muhtarlarla bir araya geldi.

Her ay gerçekleştirilen bu buluşmalarda mahallelerin güncel ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler masaya yatırılıyor. Ortak akıl ve istişare kültürünün esas alındığı toplantılarda, muhtarların talep ve önerileri doğrudan değerlendirilerek çözüm odaklı adımlar atılıyor. Toplantıda altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal desteklerden güvenlik konularına kadar birçok başlık ele alındı. Muhtarlar mahalle sakinlerinden gelen talepleri aktarırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Mustafa Yalçın, muhtarların yerel yönetim anlayışının en önemli paydaşları olduğunu belirterek; "Her ay düzenli olarak bir araya gelerek Talasımızın ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü biz hizmeti masa başında değil, sahadan gelen bilgilerle şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de yaklaşan Ramazan ayı oldu. Bu kapsamda; ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve sosyal yardım çalışmaları, Ramazan ikram sofraları, camilerde temizlik ve bakım faaliyetleri, kültürel ve manevi etkinlikler gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Yardımların doğru ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için muhtarlarla koordineli çalışmanın önemi vurgulandı.

Başkan Yalçın, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, "Talas'ta paylaşmanın bereketini büyütecek, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız" dedi. Aylık muhtarlar toplantısı, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona ererken; Talas'ta istişare kültürünün güçlü şekilde devam edeceği mesajı verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta Ramazan öncesi Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:09:45. #7.11#
SON DAKİKA: Talas'ta Ramazan öncesi Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.