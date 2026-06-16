Talas\'ta muhtarlarla hizmet zirvesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin nabzını tutan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla ayrı ayrı düzenlenen istişare toplantılarında, Talas'ın geleceğine yön verecek projeler ve mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen geniş kapsamlı değerlendirme toplantısında, muhtarların talepleri tek tek dinlendi. Kırsal ve merkez mahallelerin dinamiklerini ayrı ayrı ele alan Başkan Mustafa Yalçın, ortak akıl vurgusu yaptı.

Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez ve kırsal mahallelerimizin kıymetli muhtarlarıyla bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Her ay mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek, talepleri dinlemek ve planladığımız projeleri istişare etmek adına oldukça verimli bir buluşma oldu. Katılımları ve destekleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Hizmette "ortak akıl" dönemi

Toplantıda, Talas genelinde yapımı devam eden ve planlanan projelerin yanı sıra, mahallelerin altyapı, üstyapı ve sosyal donatı ihtiyaçları da ele alındı. Başkan Yalçın, muhtarların yerel yönetimdeki rolünün kritik olduğunu belirterek, vatandaşa en hızlı ve etkili hizmeti ulaştırmak adına bu tür koordinasyon toplantılarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı. - KAYSERİ